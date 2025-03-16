«Чавкает, значит понравилось»: Катюше подарили съедобную «сумочку» на День панд

В Московском зоопарке отметили Международный день панд. Главная виновница торжества — Катюша — получила необычный подарок. Ей состругали «сумочку» из овощей и бамбука, рассказала директор учреждения Светлана Акулова.

Панде Катюше подарили сумочку. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Сегодня, в свой праздник, День панд, Катюшка наконец-то получила модную дизайнерскую сумочку, да ещё и стопроцентно экологичную, потому что полностью съедобную! И, судя по тому, как она ей чавкает, она ей очень понравилась!» — говорится в тексте.

Катюша долго не церемонилась с женским аксессуаром и полностью сжевала её вместе с содержимым, после того как тщательно обнюхала и оценила внешний вид подарка.