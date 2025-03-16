«Чавкает, значит понравилось»: Катюше подарили съедобную «сумочку» на День панд
В Московском зоопарке Катюше подарили «сумочку» из овощей в честь Дня панд
Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
В Московском зоопарке отметили Международный день панд. Главная виновница торжества — Катюша — получила необычный подарок. Ей состругали «сумочку» из овощей и бамбука, рассказала директор учреждения Светлана Акулова.
Панде Катюше подарили сумочку. Видео © Telegram / Светлана Акулова
«Сегодня, в свой праздник, День панд, Катюшка наконец-то получила модную дизайнерскую сумочку, да ещё и стопроцентно экологичную, потому что полностью съедобную! И, судя по тому, как она ей чавкает, она ей очень понравилась!» — говорится в тексте.
Катюша долго не церемонилась с женским аксессуаром и полностью сжевала её вместе с содержимым, после того как тщательно обнюхала и оценила внешний вид подарка.
А раньше панде Катюше из Московского зоопарка подарили букет жёлтых тюльпанов в честь 8 Марта. Она с радостью и интересом принялась рассматривать весенний подарок, по-женски оценив его.