Панде Катюше подарили цветы на 8 Марта
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили букет жёлтых тюльпанов в честь 8 Марта. Она с радостью и интересом принялась рассматривать весенний подарок. Видео разместила директор зоопарка Светлана Акулова.
Панде Катюше подарили цветы на 8 марта. Видео © VK / Светлана Акулова
«Катюша словно олицетворение этого дня — очаровательная, как всегда, любопытная и окружённая цветами!» — подписала видео Светлана Акулова.
Девушек с Международным женским Днём поздравили даже космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с околоземной орбиты. Экипаж с радостью присоединился к многочисленным поздравлениям, звучащим в адрес женщин.
Kandinsky/ Life.ru