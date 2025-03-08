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8 МАРТА

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8 марта, 09:34

Панде Катюше подарили цветы на 8 Марта

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили букет жёлтых тюльпанов в честь 8 Марта. Она с радостью и интересом принялась рассматривать весенний подарок. Видео разместила директор зоопарка Светлана Акулова.

Панде Катюше подарили цветы на 8 марта. Видео © VK / Светлана Акулова

«Катюша словно олицетворение этого дня — очаровательная, как всегда, любопытная и окружённая цветами!» — подписала видео Светлана Акулова.

Девушек с Международным женским Днём поздравили даже космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с околоземной орбиты. Экипаж с радостью присоединился к многочисленным поздравлениям, звучащим в адрес женщин.

Романтик года: Россиянин затащил на девятый этаж коня, чтобы поразить любимую на 8 Марта
Романтик года: Россиянин затащил на девятый этаж коня, чтобы поразить любимую на 8 Марта
Обложка ©

Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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