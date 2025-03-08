Панде Катюше из Московского зоопарка подарили букет жёлтых тюльпанов в честь 8 Марта. Она с радостью и интересом принялась рассматривать весенний подарок. Видео разместила директор зоопарка Светлана Акулова.

Панде Катюше подарили цветы на 8 марта. Видео © VK / Светлана Акулова

«Катюша словно олицетворение этого дня — очаровательная, как всегда, любопытная и окружённая цветами!» — подписала видео Светлана Акулова.