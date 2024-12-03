Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и попал на видео

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило один из манулов стал звездой интернета благодаря милому видео, на котором он согревает лапки, поставив их на свой хвост. Посетительница зоопарка поделилась кадрами в соцсетях, и видео быстро стало вирусным, вызвав восторг у пользователей.

Манул греет лапки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kivu1i

На видеозаписи видно, как пушистый хищник сидит возле своего домика, окруженного деревьями, и, переступив с лапы на лапу, оглядывает свою территорию. Затем манул аккуратно поджимает лапки и ставит их на хвост, чтобы согреться. Этот трогательный момент вызвал волну умиления среди зрителей. Комментаторы не скупились на восторги. «Греет лапочки о шикарный тёплый хвостик», «Какое классное видео!», «Манулы прекрасны», — писали они в комментариях.

Эти представители семейства кошачьих, обитающие в степях и горах Азии, впервые появились в Новосибирском зоопарке в 1995 году. С тех пор они стали настоящими любимцами публики благодаря своей плоской мордочке, густому меху и забавным повадкам.

Манулы известны своей способностью переносить суровые морозы до −50 °C, поэтому сибирские морозы им не страшны. В холодное время года они особенно активны, что позволяет посетителям наблюдать за их поведением. Неудивительно, что ролики с манулами неизменно собирают тысячи просмотров и восторженных комментариев со всего мира.

Помимо своих «интернет-заслуг», манулы представляют огромную ценность с точки зрения экологии и зоологии. Они являются редким видом, занесённым в Красную книгу.

В апреле этого года в Новосибирском зоопарке произошло пополнение: у нескольких самок манулов родились котята. Всего появилось 12 малышей, которые уже подросли и сейчас тоже готовятся к долгой зиме.