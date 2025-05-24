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24 мая, 13:03

Альпаке Шарлотке из Ленинградского зоопарка подарили букет одуванчиков на день рождения

В Ленинградском зоопарке отметили четвёртый день рождения альпаки Шарлотки

В Ленинградском зоопарке празднуют день рождения альпаки Шарлотки, сегодня ей исполнилось четыре годика. В честь праздника ей подарили букет самых любимых цветов — одуванчиков, несколько цветов которых тут же были с удовольствием съедены. Остальное запасливая Шарлотка приберегла на потом. О празднике рассказали в пресс-службе зоопарке.

В Ленинградском зоопарке празднуют день рождения альпаки Видео © VK/ Ленинградский зоопарк

В этом году Шарлотка праздновала день рождения не одна, а со своей племянницей Сайкой. Она скромно и аккуратно попробовала одуванчики из букета тёти. Альпака родилась в сентябре и ещё не знакома ни с одуванчиками, ни с зелёной травкой. Сотрудники зоопарка пожелали имениннице Шарлотке солнечных дней, много вкусных одуванчиков и радости от общения с племянницей.

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Обложка © VK/ Ленинградский зоопарк

Полина Никифорова
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