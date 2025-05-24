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24 мая, 12:00

«Трутся спиной медведи»: Косолапый устроил танцы у дерева в Тунгусском заповеднике

Медведь в Тунгусском заповеднике начал метить территорию и тереться о деревья

Медведи в Тунгусском заповеднике Красноярского края начали метить территорию. Один из косолапых долго-долго тёрся о самое популярное среди хищников дерево, чтобы показать, кто тут хозяин. Особенно интенсивно медведи начинают маркировать деревья в брачный период. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Медведь начал метить территорию в заповеднике. Видео © VK/ Заповедник «Тунгусский»

«Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона», — рассказали в Тунгусском заповеднике.

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Обложка © VK/ Заповедник «Тунгусский»

Полина Никифорова
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