«Трутся спиной медведи»: Косолапый устроил танцы у дерева в Тунгусском заповеднике

Медведи в Тунгусском заповеднике Красноярского края начали метить территорию. Один из косолапых долго-долго тёрся о самое популярное среди хищников дерево, чтобы показать, кто тут хозяин. Особенно интенсивно медведи начинают маркировать деревья в брачный период. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Медведь начал метить территорию в заповеднике. Видео © VK/ Заповедник «Тунгусский»

«Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона», — рассказали в Тунгусском заповеднике.