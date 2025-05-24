«Трутся спиной медведи»: Косолапый устроил танцы у дерева в Тунгусском заповеднике
Медведь в Тунгусском заповеднике начал метить территорию и тереться о деревья
Медведи в Тунгусском заповеднике Красноярского края начали метить территорию. Один из косолапых долго-долго тёрся о самое популярное среди хищников дерево, чтобы показать, кто тут хозяин. Особенно интенсивно медведи начинают маркировать деревья в брачный период. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.
Медведь начал метить территорию в заповеднике. Видео © VK/ Заповедник «Тунгусский»
«Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона», — рассказали в Тунгусском заповеднике.
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Обложка © VK/ Заповедник «Тунгусский»