Ошалелый медведь прорвался на территорию детского дома и попал на видео
Babr Mash: В Саянске ошалелый медведь прорвался на территорию детского дома
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Scott E Read
В Иркутской области бурый медведь совершил дерзкий прорыв на территорию детского дома. Неожиданный визит косолапого гостя произошёл в Саянске, вызвав серьёзное беспокойство среди местных жителей и властей. Об этом сообщает Babr Mash.
Медведь забегает на территорию детдома. Видео © Telegram / Babr Mash
Очевидцы наблюдали, как лесной обитатель невозмутимо миновал оживлённую трассу, не обращая внимания на плотный автомобильный поток. После этого зверь проскользнул под шлагбаум, ведущий на территорию интерната.
Местные органы власти оперативно отреагировали на произошедшее, предостерегая население и призывая к повышенной бдительности. Появление диких хищников в черте Саянска, к сожалению, перестало быть редкостью, что требует от горожан постоянной осмотрительности и готовности к внезапным встречам с лесными обитателями.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Камчатке вежливый и культурный медведь пришёл в столовую, чтобы попросить угостить его чем-нибудь. Мишка поскребся в окно, но еды добыть ему всё равно не удалось, поскольку персонал такому нахлебнику не обрадуется.