Ошалелый медведь прорвался на территорию детского дома и попал на видео

В Иркутской области бурый медведь совершил дерзкий прорыв на территорию детского дома. Неожиданный визит косолапого гостя произошёл в Саянске, вызвав серьёзное беспокойство среди местных жителей и властей. Об этом сообщает Babr Mash.

Медведь забегает на территорию детдома. Видео © Telegram / Babr Mash

Очевидцы наблюдали, как лесной обитатель невозмутимо миновал оживлённую трассу, не обращая внимания на плотный автомобильный поток. После этого зверь проскользнул под шлагбаум, ведущий на территорию интерната.

Местные органы власти оперативно отреагировали на произошедшее, предостерегая население и призывая к повышенной бдительности. Появление диких хищников в черте Саянска, к сожалению, перестало быть редкостью, что требует от горожан постоянной осмотрительности и готовности к внезапным встречам с лесными обитателями.