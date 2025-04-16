«Самый вежливый» медведь пришёл отобедать в столовую на Камчатке
В Малках Камчатского края медведь вежливо поскрёбся в окно столовой ради еды
Самый добрый и вежливый российский мишка был замечен на Камчатке. Зверь пришёл отобедать в одну из столовых и очень прилично попросить покормить его какой-нибудь вкусняшкой. Косолапый ни на кого не нападал и не ругался, а просто аккуратно поскрёбся в окно.
На Камчатке приличный медведь пришёл к поварам. Видео © TikTok / Хоменко
Прийти за едой медведь решил прямо к поварам посёлка Малки Елизовского района. Люди поснимали его на видео, посмеялись, но кормить не стали. Жители уже знают, что если угостить зверя, то он может стать постоянным клиентом заведения.
А, как известно, не все медведи так безобидны. Ранее Life.ru рассказал о жестоком нападении косолапого у подмосковной деревни Соколово. Хищник накинулся на мужчину, повредил ему лицо и переломал кости. Для оперативной госпитализации пострадавшего была вызвана вертолётная бригада. Сейчас мужчина чувствует себя намного лучше, он пришёл в сознание.
TikTok / Хоменко