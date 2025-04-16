«‎Самый вежливый» медведь пришёл отобедать в столовую на Камчатке

Самый добрый и вежливый российский мишка был замечен на Камчатке. Зверь пришёл отобедать в одну из столовых и очень прилично попросить покормить его какой-нибудь вкусняшкой. Косолапый ни на кого не нападал и не ругался, а просто аккуратно поскрёбся в окно.