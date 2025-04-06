«Сняли с ИВЛ»: Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришёл в сознание

Мужчина, который пострадал от нападения медведя в Московской области, пришёл в сознание. Его состояние улучшается, сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на директора Красногорской больницы Бутая Бутаева.

«Раны все заживают, нет воспаления, вчера мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьёт жидкость, двигается, выполняет все команды: в целом состояние его с прогрессивной положительной динамикой», — пояснил он.

Бутаев добавил, что после заживления ран медики будут решать вопрос остеосинтеза пострадавших костей скелета лица. По его словам, этапное лечение только предстоит. Специалист отметил, что врачи беспокоятся из-за наличия или возможного возникновения некроза мягких тканей. Директор медучреждения дополнил, что у мужчины наблюдается хорошее настроение.

«Разговаривали с ним сегодня, это уже достаточно серьёзное продвижение и наша большая радость», — резюмировал Бутаев.