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6 апреля, 14:42

«Сняли с ИВЛ»: Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришёл в сознание

Минздрав: Мужчина пришёл в сознание после нападения медведя в Подмосковье

Агрессивный медведь. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Агрессивный медведь. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Мужчина, который пострадал от нападения медведя в Московской области, пришёл в сознание. Его состояние улучшается, сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на директора Красногорской больницы Бутая Бутаева.

«Раны все заживают, нет воспаления, вчера мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьёт жидкость, двигается, выполняет все команды: в целом состояние его с прогрессивной положительной динамикой», — пояснил он.

Бутаев добавил, что после заживления ран медики будут решать вопрос остеосинтеза пострадавших костей скелета лица. По его словам, этапное лечение только предстоит. Специалист отметил, что врачи беспокоятся из-за наличия или возможного возникновения некроза мягких тканей. Директор медучреждения дополнил, что у мужчины наблюдается хорошее настроение.

«Разговаривали с ним сегодня, это уже достаточно серьёзное продвижение и наша большая радость», — резюмировал Бутаев.

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Напомним, что 3 апреля в лесу близ подмосковной деревни Соколово на мужчину напал медведь. Вскоре хищник отпустил свою жертву, и пострадавший смог позвонить близким. У мужчины были серьёзные травмы, повреждено лицо и сломаны кости. Пациента эвакуировали на вертолёте, он попал в реанимацию.

Дарья Нарыкова
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