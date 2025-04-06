«Сняли с ИВЛ»: Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришёл в сознание
Минздрав: Мужчина пришёл в сознание после нападения медведя в Подмосковье
Агрессивный медведь. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Мужчина, который пострадал от нападения медведя в Московской области, пришёл в сознание. Его состояние улучшается, сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на директора Красногорской больницы Бутая Бутаева.
«Раны все заживают, нет воспаления, вчера мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьёт жидкость, двигается, выполняет все команды: в целом состояние его с прогрессивной положительной динамикой», — пояснил он.
Бутаев добавил, что после заживления ран медики будут решать вопрос остеосинтеза пострадавших костей скелета лица. По его словам, этапное лечение только предстоит. Специалист отметил, что врачи беспокоятся из-за наличия или возможного возникновения некроза мягких тканей. Директор медучреждения дополнил, что у мужчины наблюдается хорошее настроение.
«Разговаривали с ним сегодня, это уже достаточно серьёзное продвижение и наша большая радость», — резюмировал Бутаев.
Напомним, что 3 апреля в лесу близ подмосковной деревни Соколово на мужчину напал медведь. Вскоре хищник отпустил свою жертву, и пострадавший смог позвонить близким. У мужчины были серьёзные травмы, повреждено лицо и сломаны кости. Пациента эвакуировали на вертолёте, он попал в реанимацию.