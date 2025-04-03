Медведь переломал кости 29-летнему мужчине в Подмосковье
Медведь напал на человека у деревни Соколово в Подмосковье
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Медведь напал на человека в Шаховском городском округе Подмосковья. По данным сайта МК.ru, пострадавшего эвакуировали на вертолете, он находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины серьезные травмы, повреждено лицо и сломаны кости.
Трагический инцидент произошёл сегодня недалеко от деревни Соколово, на границе Московской и Смоленской областей. 29-летний Сергей, уроженец Смоленщины, углубился в лес в поисках сброшенных рогов лосей или оленей. В это время года, когда трава еще не успела вырасти, рога хорошо заметны на лесной подстилке. Когда мужчина оказался на делянке, из чащи вышел медведь и напал на него.
Неясно, что заставило хищника в какой-то момент отпустить свою жертву, но вскоре медведь ушел, а Сергей смог позвонить своим близким с помощью телефона.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области три машины попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге. Первым на труп хищника наехал водитель Lifan, от чего потерял управление и съехал в кювет.