Медведь переломал кости 29-летнему мужчине в Подмосковье

Медведь напал на человека в Шаховском городском округе Подмосковья. По данным сайта МК.ru, пострадавшего эвакуировали на вертолете, он находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины серьезные травмы, повреждено лицо и сломаны кости.

Трагический инцидент произошёл сегодня недалеко от деревни Соколово, на границе Московской и Смоленской областей. 29-летний Сергей, уроженец Смоленщины, углубился в лес в поисках сброшенных рогов лосей или оленей. В это время года, когда трава еще не успела вырасти, рога хорошо заметны на лесной подстилке. Когда мужчина оказался на делянке, из чащи вышел медведь и напал на него.

Неясно, что заставило хищника в какой-то момент отпустить свою жертву, но вскоре медведь ушел, а Сергей смог позвонить своим близким с помощью телефона.