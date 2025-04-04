Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 21:59

Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье мужчина находится в реанимации

Мужчина, который подвергся атаке медведя в подмосковной Шаховской, экстренно доставлен вертолётом санитарной авиации в Красногорскую больницу, где сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Мужчину удалось быстро найти благодаря слаженной работе спасателей МЧС и егерей. Вертолёт Центра медицины катастроф оперативно доставил пострадавшего в медицинское учреждение, где его сразу приняла мультидисциплинарная бригада врачей.

«Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции», написал Забелин в телеграм-канале.

В Сочи туристы едва сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе
В Сочи туристы едва сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе

Инцидент произошёл утром 3 апреля в лесу близ деревни Соколово, где мужчина занимался поиском сброшенных оленьих рогов. Из чащи появился медведь и атаковал 29-летнего Сергея. Вскоре хищник отпустил свою жертву, и мужчина смог позвонить близким.

Обложка ©

«Шедеврум» / Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar