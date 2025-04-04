Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье мужчина находится в реанимации

Мужчина, который подвергся атаке медведя в подмосковной Шаховской, экстренно доставлен вертолётом санитарной авиации в Красногорскую больницу, где сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Мужчину удалось быстро найти благодаря слаженной работе спасателей МЧС и егерей. Вертолёт Центра медицины катастроф оперативно доставил пострадавшего в медицинское учреждение, где его сразу приняла мультидисциплинарная бригада врачей.

«Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции», — написал Забелин в телеграм-канале.