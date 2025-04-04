Медведь съел у кабанов всю подкормку, подрался с колесом на дереве и попал на камеру в Подмосковье

Медведи продолжают наводить шороху в Подмосковье. В охотничьем хозяйстве Дмитровского городского округа Московской области 30 марта заметили косолапого, который пришёл поесть на подкормочную площадку для кабанов. Об этом сообщает MK.ru.

Оголодавший мишка почуял запах еды, который привёл его на площадку, где хранился провиант для кабанов. Медведь съел весь комбикорм и кукурузу из вёдер, а затем начал играть с подвешенной на дереве покрышкой. Поняв, что в игре с колесом победу ему не одержать, косолапый удалился.