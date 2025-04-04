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4 апреля, 19:13

Медведь съел у кабанов всю подкормку, подрался с колесом на дереве и попал на камеру в Подмосковье

В Подмосковье заметили медведя, который съел у кабанов всю подкормку

Медведи продолжают наводить шороху в Подмосковье. В охотничьем хозяйстве Дмитровского городского округа Московской области 30 марта заметили косолапого, который пришёл поесть на подкормочную площадку для кабанов. Об этом сообщает MK.ru.

Медведь ест корм кабанов. Видео © Telegram / MK: срочные новости

Оголодавший мишка почуял запах еды, который привёл его на площадку, где хранился провиант для кабанов. Медведь съел весь комбикорм и кукурузу из вёдер, а затем начал играть с подвешенной на дереве покрышкой. Поняв, что в игре с колесом победу ему не одержать, косолапый удалился.

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Ранее в Московской области неподалёку от деревни Соколово медведь напал мужчину, который искал в лесу сброшенные оленьи рога. Еле живой пострадавший сумел дозвониться до родственников. Сейчас 29-летний Сергей в реанимации, его готовят к операции.

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Telegram / MK: срочные новости

Владимир Озеров
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