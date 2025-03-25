Думай как медведь: Американец нашёл креативный способ прогнать хищника со двора

Житель Северной Каролины в США необычным способом прогнал пробравшегося к нему на задний двор медведя. Для этого мужчина сам переоделся в грозного хищника, сообщает New York Post.

«Житель Северной Каролины решил более творчески подойти к решению проблемы с медведем на своём заднем дворе: он надел мультяшный костюм медведя и каким-то образом сумел прогнать незваного гостя», — указано в статье.

В Сети распространилось видео, на котором американец в ростовом костюме медленно подходит к животному. Он машет руками, топает по земле и бьёт по капоту автомобиля. В результате настоящий хищник спешно ретируется.