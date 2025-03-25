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25 марта, 13:15

Думай как медведь: Американец нашёл креативный способ прогнать хищника со двора

NYP: Житель Северной Каролины прогнал чёрного медведя, переодевшись медведем

Мужчина переоделся в медведя в США. Обложка © X / usatodayvideo

Мужчина переоделся в медведя в США. Обложка © X / usatodayvideo

Житель Северной Каролины в США необычным способом прогнал пробравшегося к нему на задний двор медведя. Для этого мужчина сам переоделся в грозного хищника, сообщает New York Post.

«Житель Северной Каролины решил более творчески подойти к решению проблемы с медведем на своём заднем дворе: он надел мультяшный костюм медведя и каким-то образом сумел прогнать незваного гостя», — указано в статье.

В Сети распространилось видео, на котором американец в ростовом костюме медленно подходит к животному. Он машет руками, топает по земле и бьёт по капоту автомобиля. В результате настоящий хищник спешно ретируется.

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А ранее Life.ru писал, что в Сочи туристы чудом сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе. На видео испуганный мужчина сначала убегает от хищника, а затем снимает его издалека.

Дарья Нарыкова
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