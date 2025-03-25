Думай как медведь: Американец нашёл креативный способ прогнать хищника со двора
NYP: Житель Северной Каролины прогнал чёрного медведя, переодевшись медведем
Мужчина переоделся в медведя в США. Обложка © X / usatodayvideo
Житель Северной Каролины в США необычным способом прогнал пробравшегося к нему на задний двор медведя. Для этого мужчина сам переоделся в грозного хищника, сообщает New York Post.
«Житель Северной Каролины решил более творчески подойти к решению проблемы с медведем на своём заднем дворе: он надел мультяшный костюм медведя и каким-то образом сумел прогнать незваного гостя», — указано в статье.
В Сети распространилось видео, на котором американец в ростовом костюме медленно подходит к животному. Он машет руками, топает по земле и бьёт по капоту автомобиля. В результате настоящий хищник спешно ретируется.
А ранее Life.ru писал, что в Сочи туристы чудом сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе. На видео испуганный мужчина сначала убегает от хищника, а затем снимает его издалека.