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11 мая, 17:00

Только пятки сверкали: Туристы поставили рекорд по покорению горы в Башкирии, удирая от медведя

Туристы встретили медведя в горах Белорецка и бежали от него на самую вершину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Внезапная встреча с медведем загнала группу из двадцати туристов на вершину горы Малиновая в башкирском Белорецке. Видео инцидента публикует телеграм-канал «Белорецк на максималках».

Туристы встретили медведя в горах Белорецка. Видео © Telegram / Белорецк на максималках

«Вчера 20 туристов из Магнитогорска, спасаясь от медведя, поставили рекорд по покорению горы Малиновая в Белорецке. Шутки шутками, а будете на природе, смотрите в оба и не забывайте о правилах поведения при встрече с медведями», — сказано в публикации канала.

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Ранее Life.ru рассказывал, как на Шпицбергене белый медведь едва не сцапал мужчину, очень вовремя успевшего добежать до снегохода и уехать. Позже российский гид пояснила, что мишка заявился из-за беспечности туристов, нарушивших одно из основных правил пребывания на архипелаге — не оставлять еду на снегоходах, чтобы не приманивать хищников.

Юрий Лысенко
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