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8 мая, 12:20

«Русский реактор»: Паралимпиец Обыденнов поставил рекорд в честь юбилея Победы

«Ночные волки» поздравили паралимпийца Обыденнова с новым рекордом

Алексей Обыденнов. Обложка © Telegram / NEOБЫДЕННОВ

Алексей Обыденнов. Обложка © Telegram / NEOБЫДЕННОВ

Алексей Обыденнов, трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту, установил новый рекорд в рамках акции «Восхождение к Победе». Об этом сообщает телеграм-канал «Ночные волки».

Спортсмен совершил впечатляющий забег, преодолев около 350 километров с общим подъемом, равным высоте пика Победы (7439 метров) в горах Тянь-Шаня. Это достижение, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, символично, учитывая, что название вершины, данное ей в 1946 году в СССР, связано с победой над фашизмом.

«Алексей Обыденнов снова сделал невозможное! Это ультра тяжёлое физическое и моральное испытание даже для здоровых и подготовленных спортсменов! Так как для этого потребуется преодолеть около 350 км с общим набором высоты 7500 м, на это ушёл весь световой день!» — говорится в публикации.

Старт был дан от стеллы Севастополя рядом с площадкой Байк-Шоу у горы Гасфорта на заре 7 мая в 4:30 утра.

«Не перестаём удивляться тебе, Лёш! Ты и есть русский реактор. Реактор воли, духа и победы. Всё для Родины», — говорится в сообщении.

Тем временем ветеран экстремального спорта, 72-летний Михаил Панов из Москвы, отметил приближающееся 80-летие Победы впечатляющим достижением: он совершил 80 прыжков с банджи. Этот поступок не только продемонстрировал его отвагу, но и принёс ему звание рекордсмена страны за самое большое количество банджи-прыжков, посвящённых Дню Победы.

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Алиса Хуссаин
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