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24 мая, 11:37

В Московском зоопарке вылупился краснокнижный черепашонок

В Московском зоопарке вылупился детёныш эластичной черепахи

В Московском зоопарке пополнение — там появился на свет детёныш эластичной черепахи, занесённой в Красную книгу. Черепашонок вылупился 23 апреля, его вес на тот момент составлял всего 18 граммов. Он уже живёт в отдельном террариуме. Пол детёныша станет известен только через год — его определят по длине хвоста.

Детёныш эластичной черепахи. Видео © Telegram/ Московский зоопарк

«Эластичные черепахи появляется на свет с желточным мешком на животе, благодаря которому малыши могут достаточно длительное время обходиться без пищи. Новорожденный детёныш «всосал» в себя желточный мешок и начал питаться пищей примерно со второй недели жизни»,рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Черепахи трудно размножаются в условиях зоопарков. Самки ежегодно откладывают яйца, однако чаще всего они оказываются неоплодотворенными. Яйцо родившегося черепашонка поместили в инкубатор, там поддерживалась температура воздуха 28,5 градусов. Спустя полгода из яйца начал вылупляться малыш. Питаются эластичные черепахи измельчёнными одуванчиками, несколькими видами салата, луговыми травами и витаминно-минеральными добавками.

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Ранее в Москве спасли краснокнижного утёнка, упавшего в канализационный люк. Неравнодушные очевидцы более часа проводили спасательную операцию по вызволению детёныша из западни. После успешной операции малыша сразу же окружили заботой: его обтёрли, согрели и накормили овсянкой.

Обложка © Telegram/ Московский зоопарк

Полина Никифорова
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