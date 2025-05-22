В Москве спасли краснокнижного утёнка, упавшего в канализационный люк

Драматичная утиная история со счастливым концом произошла в Москве — волонтёры из Межрегиональной общественной организации «Гражданский щит» и неравнодушные очевидцы более часа проводили спасательную операцию по вызволению краснокнижного утёнка из канализационного люка. Как стало известно Life.ru, они перепробовали несколько способов, прежде чем добились успеха.

Спасение утёнка из канализационного люка в Москве. Видео © Life.ru

После успешной операции малыша сразу же окружили заботой: его обтёрли, согрели и накормили овсянкой. По словам волонтёров, сейчас с птенцом всё в порядке, но для полной уверенности в ближайшее время его покажут ветеринарам.