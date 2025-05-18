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Регион
18 мая, 14:33

В Петербурге девушки спасли беззащитного бельчонка, которого едва не заклевала ворона

Ирина Волк: Петербурженки забрали из когтей вороны бельчонка и вернули бельчихе

В Санкт-Петербурге молодые девушки, прогуливаясь по парку, стали свидетельницами нападения вороны на бельчонка. Местные жительницы не растерялись и сразу же поспешили на помощь к животному, которое попало в острые когти птицы. О такой трогательной истории спасения рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Девушки решили заснять эту душещипательную историю на камеру. На записи видно, как ворона пытается унести бельчонка, нанося ему удары клювом. Однако, заметив приближающихся людей, птица бросает свою добычу и улетает. Пушистик, к счастью, не получил серьёзных повреждений.

Девушки запечатлели момент нападения вороны на бельчонка. Видео © Telegram / «Ирина Волк»

Местные жительницы сразу подобрали малыша и отнесли к белке, которая, обнюхав его, забрала на дерево, в безопасное место.

«Мир не без добрых людей. Спасибо неравнодушным девушкам в Санкт-Петербурге, которые спасли бельчонка из когтей вороны и вернули малыша маме», — написала Ирина Волк в своём блоге.

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Ранее сотрудники Минлесхоза спасли лосёнка, который остался мамы без м в лесу и едва не погиб. Животного передали ветеринарам для ухода. Когда он окрепнет и подрастёт, решат, что с ним делать дальше.

Обложка ©

Telegram / «Ирина Волк»

Алиса Хуссаин
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