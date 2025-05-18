Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 11:46

Новорождённый лосёнок оказался один в лесу, но его спасли от гибели

Пензенский губернатор Мельниченко сообщил о спасении лосёнка, брошенного матерью

Спасённый лосёнок. Обложка © Telegram / Мельниченко

Спасённый лосёнок. Обложка © Telegram / Мельниченко

В Пензенской области сотрудники Минлесхоза спасли лосёнка, который остался без мамы. Детёнышу на вид не больше недели. Специалисты сначала ждали возвращения к малышу матери-лосихи, но она так и не появилась. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.

Лосёнка спасли в Пензенской области. Видео © Telegram / Мельниченко

Найдёныша сейчас отправили под присмотр ветеринаров. Когда лосёнок окрепнет и подрастёт, будет решаться вопрос о его дальнейшей судьбе. По словам губернатора, животное могут выпустить обратно в лес или оставить в экокомлексе. Политик также призывал жителей быть аккуратными во время прогулок по лесам, потому что часто детёныши остаются одни без матери именно по вине человека.

«Зоологи напоминают всем любителям лесных прогулок: ни в коем случае не подходите к детёнышам зверей, не трогайте и не фотографируйте их. Самки часто прячутся при приближении человека и могут не вернуться обратно к малышам, которых в таком случае ждёт гибель», — напомнил Мельниченко.

Изъятая у депутата пума Геркулес освоилась в зоопарке и чувствует себя лучше
Изъятая у депутата пума Геркулес освоилась в зоопарке и чувствует себя лучше

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге под мостом среди мусора и пакетов обнаружили голодного и обезвоженного тюленёнка. Наткнулся на него местный житель во время прогулки с собакой в районе Яхтенного моста. У малыша был поранен глаз. Специалисты предположили, что детёныша унесло от матери из-за раннего таяния льдов. Сейчас малыш под присмотром ветеринаров.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar