Новорождённый лосёнок оказался один в лесу, но его спасли от гибели

В Пензенской области сотрудники Минлесхоза спасли лосёнка, который остался без мамы. Детёнышу на вид не больше недели. Специалисты сначала ждали возвращения к малышу матери-лосихи, но она так и не появилась. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.

Лосёнка спасли в Пензенской области. Видео © Telegram / Мельниченко

Найдёныша сейчас отправили под присмотр ветеринаров. Когда лосёнок окрепнет и подрастёт, будет решаться вопрос о его дальнейшей судьбе. По словам губернатора, животное могут выпустить обратно в лес или оставить в экокомлексе. Политик также призывал жителей быть аккуратными во время прогулок по лесам, потому что часто детёныши остаются одни без матери именно по вине человека.

«Зоологи напоминают всем любителям лесных прогулок: ни в коем случае не подходите к детёнышам зверей, не трогайте и не фотографируйте их. Самки часто прячутся при приближении человека и могут не вернуться обратно к малышам, которых в таком случае ждёт гибель», — напомнил Мельниченко.