Новорождённый лосёнок оказался один в лесу, но его спасли от гибели
Пензенский губернатор Мельниченко сообщил о спасении лосёнка, брошенного матерью
Спасённый лосёнок. Обложка © Telegram / Мельниченко
В Пензенской области сотрудники Минлесхоза спасли лосёнка, который остался без мамы. Детёнышу на вид не больше недели. Специалисты сначала ждали возвращения к малышу матери-лосихи, но она так и не появилась. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.
Лосёнка спасли в Пензенской области. Видео © Telegram / Мельниченко
Найдёныша сейчас отправили под присмотр ветеринаров. Когда лосёнок окрепнет и подрастёт, будет решаться вопрос о его дальнейшей судьбе. По словам губернатора, животное могут выпустить обратно в лес или оставить в экокомлексе. Политик также призывал жителей быть аккуратными во время прогулок по лесам, потому что часто детёныши остаются одни без матери именно по вине человека.
«Зоологи напоминают всем любителям лесных прогулок: ни в коем случае не подходите к детёнышам зверей, не трогайте и не фотографируйте их. Самки часто прячутся при приближении человека и могут не вернуться обратно к малышам, которых в таком случае ждёт гибель», — напомнил Мельниченко.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге под мостом среди мусора и пакетов обнаружили голодного и обезвоженного тюленёнка. Наткнулся на него местный житель во время прогулки с собакой в районе Яхтенного моста. У малыша был поранен глаз. Специалисты предположили, что детёныша унесло от матери из-за раннего таяния льдов. Сейчас малыш под присмотром ветеринаров.