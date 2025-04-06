Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 09:27

В Петербурге под мостом среди пакетов нашли оголодавшего обезвоженного тюленёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FloridaStock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FloridaStock

В Санкт-Петербурге под мостом среди мусора и пакетов обнаружили голодного и обезвоженного тюленёнка. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» директор Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Наткнулся на тюленя местный житель во время прогулки с собакой в районе Яхтенного моста. У малыша был поранен глаз. Специалисты предположили, что детёныша унесло от матери из-за раннего таяния льдов. В таком возрасте особи весят уже около 40 килограмм, однако у этого явный недобор. Его состояние остаётся тяжёлым, но стабильным.

Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые кормят его и дают лекарства. Они считают, что с тюленёнком всё будет в порядке.

Десятки заблудившихся детёнышей тюленей обнаружили в степях Казахстана
Десятки заблудившихся детёнышей тюленей обнаружили в степях Казахстана

Ранее в Приморье сотрудники МЧС спасли истощённого детёныша тюленя, который несколько дней в одиночестве плавал на льдине. Обессиленное животное обнаружили на берегу, куда его вытолкнули волны. Сейчас о нём заботятся специалисты.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar