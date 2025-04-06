В Петербурге под мостом среди пакетов нашли оголодавшего обезвоженного тюленёнка

В Санкт-Петербурге под мостом среди мусора и пакетов обнаружили голодного и обезвоженного тюленёнка. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» директор Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Наткнулся на тюленя местный житель во время прогулки с собакой в районе Яхтенного моста. У малыша был поранен глаз. Специалисты предположили, что детёныша унесло от матери из-за раннего таяния льдов. В таком возрасте особи весят уже около 40 килограмм, однако у этого явный недобор. Его состояние остаётся тяжёлым, но стабильным.

Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые кормят его и дают лекарства. Они считают, что с тюленёнком всё будет в порядке.