Изъятая у депутата пума Геркулес освоилась в зоопарке и чувствует себя лучше

Пума Геркулес, изъятая у москвича, прекрасно освоилась в Московском зоопарке и активно участвует в ветеринарных тренингах, сообщили в пресс-службе зоосада.

С момента прибытия в зоопарк у Геркулеса не было зафиксировано ни одного приступа эпилепсии, от которых он страдал ранее. Он охотно принимает все назначенные лекарства вместе с мясом. Специалисты отмечают положительные изменения в его общем состоянии и отличную физическую форму для взрослой пумы.

«На данный момент состояние пумы Геркулеса стабильное, у него отличный аппетит. В его рацион порционно входят перепёлки, крысы, кролики, говядина (мякоть или на кости), говяжье сердце, перепелиные яйца, витамины и минеральные добавки», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Геркулес уже спокойно есть перепелов и кроликов целиковыми тушками, что полезно для пум. Для пумы предусмотрено три ежедневных приёма пищи, а также поощрение во время тренинга. Хищник получает пищу три раза в день, а также поощрения во время тренировок.

Пума Геркулес. Видео © Telegram / Московский зоопарк

В свободное время Геркулес отдыхает на соломе или общается с киперами. Он охотно идёт на контакт со всеми специалистами. Для разнообразия его жизни ему предлагают ветки, игрушки, мешки и коробки с новыми запахами и мясом.