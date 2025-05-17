«Яша дома»: Люди «усыновили» выброшенного из гнезда аистёнка и научили летать

В деревне Михновка Смоленской области семья приручила аиста и назвала его Яшей, птица попала к людям ещё птенцом в 2024 году. Историю необычного питомца Андрей и Елена рассказали в своём телеграм-канале «Баламошка».

Смоленская семья приручила аиста. Видео © Telegram / Баламошка

Супруги переехали жить в сельскую местность около 10 лет назад. По соседству с ними все эти годы проживали два аиста, у которых каждый год появлялось потомство. Как объяснила Елена, если птицам не хватает пищи, то они просто выбрасывают «лишние рты» из гнезда. Один из таких птенцов оказался на участке семьи.

Андрей и Елена сразу приняли решение, что попытаются помочь аистёнку выжить. Изучили специальную литературу, закупили корм — и уже через несколько месяцев птица окрепла и начал расправлять крылья. Елена смеётся, что учить летать Яшу пришлось людям, хотя в природе это делают птицы-родители. Сейчас аист полюбил полёты над деревней и подружился с другими обитателями двора.

Осенью аисты отправляются на юг, но Яша так и не улетел. Он полюбил жить с людьми и почувствовал себя полноценным членом семьи. Андрей и Елена не первый раз заботятся о животных. Им часто приходится выхаживать бездомных собак и подыскивать им новых хозяев. А недавно у Яши появилась «сестрёнка» Саша. Семья нашла ещё одного аистёнка, у него травмировано крыло, и возможно, птица не сможет летать. Однако Андрей и Елена верят в чудо, тем более что Саша начала делать робкие шаги по двору: знакомиться с курами и собаками.