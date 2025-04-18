Проведшая бойцов СВО через минное поле собака Победа получила «Лохматый Оскар»

Дворняга по кличке Победа, которая помогла российским бойцам преодолеть минные поля в зоне специальной военной операции, стала победительницей международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»). Церемония награждения состоялась в пятницу, 18 апреля, в городе Зеленоградске Калининградской области. Трансляция мероприятия велась на сайте проекта.

«Лауреат шестого сезона «Лохматого Оскара» — собака по кличке Победа», — объявила ведущая Арина Шарапова.

Дворняжку нашёл российский военнослужащий Максим с позывным Бурят в Херсонской области, неподалёку от деревни Алешки. Щенка назвали Победой, и он стал талисманом для бойцов. Своим лаем собака предупреждала их о любых подозрительных ситуациях, а однажды в плохую погоду помогла преодолеть минные поля, указав дорогу. Сейчас Победа живёт в Самаре в семье Максима.

Победа разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом и помогает детям с особенностями развития адаптироваться.

Второе место заняла кошка Багира из ДНР, которая неоднократно предупреждала участников специальной военной операции о приближении беспилотников. Третье место досталось коту Толику из Москвы, который всегда находится на посту вместе с пожарными и является прапорщиком МЧС России.

Особые награды получили камчатская овчарка Ирбис, которая ценой своей жизни спасла хозяина от нападения четырёх медведей, и тигровый питон Анжелина, сопровождавший своего хозяина из Алтая в зону СВО. Также был отмечен служебный пёс Жаир, который предотвратил теракт в новых регионах.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил всех лауреатов, отметив, что они настоящие герои. Он назвал премию «Мой ласковый и нужный зверь» «глотком свежего воздуха».

Всего в шестом сезоне на награду претендовали 20 кандидатов из 11 регионов России, а также из Португалии, Великобритании и Белоруссии. Среди них были не только собаки и кошки, но и питон и даже бегемот.