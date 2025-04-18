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Опубликовано 18 апреля 2025, 19:40
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Проведшая бойцов СВО через минное поле собака Победа получила «Лохматый Оскар»

Собака по кличке Победа провела российских бойцов через минное поле и была удостоена международной премии. Обложка © Международная премия «Мой ласковый и нужный зверь»

Собака по кличке Победа провела российских бойцов через минное поле и была удостоена международной премии. Обложка © Международная премия «Мой ласковый и нужный зверь»

Дворняга по кличке Победа, которая помогла российским бойцам преодолеть минные поля в зоне специальной военной операции, стала победительницей международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»). Церемония награждения состоялась в пятницу, 18 апреля, в городе Зеленоградске Калининградской области. Трансляция мероприятия велась на сайте проекта.

«Лауреат шестого сезона «Лохматого Оскара» — собака по кличке Победа», — объявила ведущая Арина Шарапова.

Дворняжку нашёл российский военнослужащий Максим с позывным Бурят в Херсонской области, неподалёку от деревни Алешки. Щенка назвали Победой, и он стал талисманом для бойцов. Своим лаем собака предупреждала их о любых подозрительных ситуациях, а однажды в плохую погоду помогла преодолеть минные поля, указав дорогу. Сейчас Победа живёт в Самаре в семье Максима.

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Победа разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом и помогает детям с особенностями развития адаптироваться.

Второе место заняла кошка Багира из ДНР, которая неоднократно предупреждала участников специальной военной операции о приближении беспилотников. Третье место досталось коту Толику из Москвы, который всегда находится на посту вместе с пожарными и является прапорщиком МЧС России.

Особые награды получили камчатская овчарка Ирбис, которая ценой своей жизни спасла хозяина от нападения четырёх медведей, и тигровый питон Анжелина, сопровождавший своего хозяина из Алтая в зону СВО. Также был отмечен служебный пёс Жаир, который предотвратил теракт в новых регионах.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил всех лауреатов, отметив, что они настоящие герои. Он назвал премию «Мой ласковый и нужный зверь» «глотком свежего воздуха».

Всего в шестом сезоне на награду претендовали 20 кандидатов из 11 регионов России, а также из Португалии, Великобритании и Белоруссии. Среди них были не только собаки и кошки, но и питон и даже бегемот.

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Международная премия «Мой ласковый и нужный зверь» была учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Её лауреатами становятся животные, совершившие значимые и достойные поступки. Также есть номинация «В ответе за тех…», которая предназначена для зоозащитников, и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тему ответственного отношения к окружающей среде.

Ранее Life.ru рассказывал историю собаки по кличке Победа и её хозяина Максима. Узнать о других четвероногих героях СВО можно в этом материале.

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Никита Никонов
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