В Петербурге врачи спасли жизнь пациенту со сломанным шейным позвонком после ДТП

Специалисты НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе провели инновационное хирургическое вмешательство. В ходе операции медики использовали миниатюрные винты для стабилизации повреждённых шейных позвонков у пострадавшего в автомобильной аварии пациента, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге врачи спасли жизнь пациенту со сломанным шейным позвонком. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«В продолговатом мозге находится центр дыхания и сердечно-сосудистой деятельности, человек может погибнуть, если в артерию попасть, может быть кровотечение и — инсульт. То есть место очень серьёзное. И в принципе у нас винт размером 2,5 миллиметра, а мы проходим зону где-то порядка 3-3,5 миллиметра», — рассказал директор СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский.

По словам специалистов, в ходе операции используется специальная навигационная система, обеспечивающая безопасность проведения хирургического вмешательства. Все действия врача отображаются на мониторе в режиме реального времени благодаря трекерам, определяющим точное положение медицинских инструментов. Дополнительные шарики с особым напылением позволяют камере фиксировать все манипуляции хирурга. Медик может точно подбирать необходимый угол, расстояние и размеры винтов, что обеспечивает максимальный контроль над ходом операции. Средняя продолжительность такого вмешательства составляет около полутора часов.

Как отметил Мануковский, после успешной фиксации перелома пациенту потребуется носить воротник Шанца в течение 1-1,5 месяцев, ограничивающий двигательную активность. По истечении этого срока все ограничения снимаются, и пациент может вернуться к привычному образу жизни.