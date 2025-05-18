Российские врачи спасли девочку с начавшимся из-за насморка абсцессом мозга

Петербургские медики совершили настоящее спасение, поставив на ноги юную пациентку с крайне редким и опасным осложнением. Девочка Диана из Великого Новгорода поступила в критическом состоянии: безобидный, казалось бы, гайморит обернулся грозным абсцессом в лобной доле головного мозга. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Врачи спасли девочку с редким осложнением. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

После нескольких дней консервативной терапии в Новгороде, ребёнка оперативно перевезли реанимобилем в Северную столицу, в специализированную клинику Педиатрического университета. Здесь Диану уже ждала бригада опытных врачей во главе с хирургом Вячеславом Верезговым.

Медики приняли решение о щадящем, эндоскопическом вмешательстве. Как пояснил заведующий оториноларингологическим отделением Вячеслав Верезгов, суть операции — в обеспечении дренажа пазух и удалении патологического содержимого. Уникальность случая, по словам доктора, в том, что вместо привычного гноя пазухи были заполнены вязким муцином. Подобные внутричерепные осложнения крайне опасны и при промедлении ведут к необратимым изменениям в мозге.

Сейчас Диана готовится к выписке. Её мама Татьяна Кириллова признается, что чувствует особую заботу персонала.

«Я чувствую, что нас прямо опекают. Ситуация редкая. И необычная. За нами прямо наблюдают врачи и медсёстры. Хорошая больница, хороший персонал. Я рада, что попали мы в эти руки и самое страшное уже позади», – рассказала мама Дианы Татьяна Кириллова.

Сама Диана чувствует себя хорошо и мечтает поскорее вернуться домой, где ждут папа, младшая сестра и любимый кот Афоня. В планах после выздоровления — гулять с друзьями и, конечно, отправиться на море всей семьёй. А пока — наблюдение у врачей уже по месту жительства и, как шутит Диана, «гиперопека» мамы после пережитого.