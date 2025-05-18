Российские врачи спасли девочку с начавшимся из-за насморка абсцессом мозга
В Петербурге врачи спасли пациентку с абсцессом в лобной доле головного мозга
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Петербургские медики совершили настоящее спасение, поставив на ноги юную пациентку с крайне редким и опасным осложнением. Девочка Диана из Великого Новгорода поступила в критическом состоянии: безобидный, казалось бы, гайморит обернулся грозным абсцессом в лобной доле головного мозга. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».
Врачи спасли девочку с редким осложнением. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
После нескольких дней консервативной терапии в Новгороде, ребёнка оперативно перевезли реанимобилем в Северную столицу, в специализированную клинику Педиатрического университета. Здесь Диану уже ждала бригада опытных врачей во главе с хирургом Вячеславом Верезговым.
Медики приняли решение о щадящем, эндоскопическом вмешательстве. Как пояснил заведующий оториноларингологическим отделением Вячеслав Верезгов, суть операции — в обеспечении дренажа пазух и удалении патологического содержимого. Уникальность случая, по словам доктора, в том, что вместо привычного гноя пазухи были заполнены вязким муцином. Подобные внутричерепные осложнения крайне опасны и при промедлении ведут к необратимым изменениям в мозге.
Сейчас Диана готовится к выписке. Её мама Татьяна Кириллова признается, что чувствует особую заботу персонала.
«Я чувствую, что нас прямо опекают. Ситуация редкая. И необычная. За нами прямо наблюдают врачи и медсёстры. Хорошая больница, хороший персонал. Я рада, что попали мы в эти руки и самое страшное уже позади», – рассказала мама Дианы Татьяна Кириллова.
Сама Диана чувствует себя хорошо и мечтает поскорее вернуться домой, где ждут папа, младшая сестра и любимый кот Афоня. В планах после выздоровления — гулять с друзьями и, конечно, отправиться на море всей семьёй. А пока — наблюдение у врачей уже по месту жительства и, как шутит Диана, «гиперопека» мамы после пережитого.
Ранее Life.ru рассказывал, как московские врачи достали из пищевода полугодовалой девочки окислившуюся батарейку. Медики будут ждать маленькую пациентку через месяц, чтобы провести послеоперационное обследование и убедиться, что ей больше ничего не грозит.