Московские медики извлекли из пищевода годовалой девочки окислившуюся батарейку

В Москве врачи Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой спасли годовалую девочку, которая проглотила батарейку. Об этом рассказали Life.ru в медицинском учреждении.

Видео © Предоставлено Life.ru ДГКБ им З.А. Башляевой

Мать ребёнка отрицала факт проглатывания инородного тела. По её словам, всё началось с повышения температуры, затем появились насморк и лихорадка. Позже возникли хрипы и кашель, что стало причиной первого вызова скорой помощи, от госпитализации тогда отказались. Однако из-за усиливающегося после еды кашля и рвоты скорую вызвали повторно. Девочку пришлось госпитализировать.

В приёмном отделении больницы ребёнка осмотрели педиатр и хирург, после чего провели рентгенографию грудной клетки и брюшной полости. Обследование выявило инородное тело в пищеводе, напоминающее батарейку.

«Не без трудностей удалось извлечь батарейку из пищевода, перфорации не отмечалось. Извлечённая батарейка была чёрного цвета, окислена, наружная оболочка распадалась на фрагменты. Учитывая выраженно изменённую слизистую пищевода с язвенными дефектами и ожогом в слизистой», — отметили в больнице.

После успешного извлечения батарейки девочке было назначено комплексное лечение. На 17-е сутки после операции её выписали из больницы с зажившей слизистой пищевода. Врачи рекомендовали повторную госпитализацию через месяц для оценки проходимости пищевода, учитывая риск образования рубцового стеноза.