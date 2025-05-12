Московские медики извлекли из пищевода годовалой девочки окислившуюся батарейку
Врачи ДГКБ имени Зои Башляевой спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
Обложка © Предоставлено Life.ru ДГКБ им З.А. Башляевой
В Москве врачи Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой спасли годовалую девочку, которая проглотила батарейку. Об этом рассказали Life.ru в медицинском учреждении.
Видео © Предоставлено Life.ru ДГКБ им З.А. Башляевой
Мать ребёнка отрицала факт проглатывания инородного тела. По её словам, всё началось с повышения температуры, затем появились насморк и лихорадка. Позже возникли хрипы и кашель, что стало причиной первого вызова скорой помощи, от госпитализации тогда отказались. Однако из-за усиливающегося после еды кашля и рвоты скорую вызвали повторно. Девочку пришлось госпитализировать.
В приёмном отделении больницы ребёнка осмотрели педиатр и хирург, после чего провели рентгенографию грудной клетки и брюшной полости. Обследование выявило инородное тело в пищеводе, напоминающее батарейку.
«Не без трудностей удалось извлечь батарейку из пищевода, перфорации не отмечалось. Извлечённая батарейка была чёрного цвета, окислена, наружная оболочка распадалась на фрагменты. Учитывая выраженно изменённую слизистую пищевода с язвенными дефектами и ожогом в слизистой», — отметили в больнице.
После успешного извлечения батарейки девочке было назначено комплексное лечение. На 17-е сутки после операции её выписали из больницы с зажившей слизистой пищевода. Врачи рекомендовали повторную госпитализацию через месяц для оценки проходимости пищевода, учитывая риск образования рубцового стеноза.
Ранее Life.ru сообщал, что младенец скончался на глазах у матери после рекомендации врачей, которые прописали в качестве лечения обычную воду. Родители погибшего ребёнка обратились в прокуратуру.