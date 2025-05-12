Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 08:07

В Петербурге врачи спасают бизнесмена, найденного под окнами элитного ЖК

«Mash на Мойке»: Совладелец «Охта групп» Фастовский выпал из окна в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь на 12 мая под окнами многоэтажки в элитном ЖК «Парадный квартал» в Санкт-Петербурге был найден мужчина. Им оказался 83-летний совладелец компании «Охта групп» Александр Фастовский. По предварительным данным, он выпал из окна второго этажа, сообщает «Mash на Мойке».

По информации телеграм-канала, пострадавшего доставили в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него травмы головы, груди и живота. Специалисты отмечают, что подобные повреждения характерны для падения с высоты.

С 2022 года Фастовский является одним из совладельцев компании «Охта групп», известной своими проектами, среди которых клубный дом «Речка», жилые комплексы «Александровский» и «Екатерининский», «Приморский квартал» и ряд других объектов.

Питерский бизнесмен насмерть разбился на спорткаре в Республике Алтай
Питерский бизнесмен насмерть разбился на спорткаре в Республике Алтай

Ранее сообщалось, что в Архангельской области разбился вертолёт, на борту которого находились бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин. Оба они погибли.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar