В Петербурге врачи спасают бизнесмена, найденного под окнами элитного ЖК

В ночь на 12 мая под окнами многоэтажки в элитном ЖК «Парадный квартал» в Санкт-Петербурге был найден мужчина. Им оказался 83-летний совладелец компании «Охта групп» Александр Фастовский. По предварительным данным, он выпал из окна второго этажа, сообщает «Mash на Мойке».

По информации телеграм-канала, пострадавшего доставили в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него травмы головы, груди и живота. Специалисты отмечают, что подобные повреждения характерны для падения с высоты.

С 2022 года Фастовский является одним из совладельцев компании «Охта групп», известной своими проектами, среди которых клубный дом «Речка», жилые комплексы «Александровский» и «Екатерининский», «Приморский квартал» и ряд других объектов.