Обгоревшие тела архангельского депутата и бизнесмена нашли в упавшем вертолёте Robinson

Архангельский депутат Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семёнов погибли в результате крушения вертолёта Robinson 44. По данным SHOT, их тела сильно обгорели.

Винтокрылая машина рухнула в болотистой местности в пяти километрах от деревни Бычье. Обломки были обнаружены с воздуха около часа назад.