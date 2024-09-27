Обгоревшие тела архангельского депутата и бизнесмена нашли в упавшем вертолёте Robinson
Архангельский депутат Сметанин и бизнесмен Семёнов погибли при крушении Robinson
Депутат Сергей Сметанин. Фото © Архангельская городская дума
Архангельский депутат Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семёнов погибли в результате крушения вертолёта Robinson 44. По данным SHOT, их тела сильно обгорели.
Винтокрылая машина рухнула в болотистой местности в пяти километрах от деревни Бычье. Обломки были обнаружены с воздуха около часа назад.
Напомним, 26 сентября частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходит на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин.