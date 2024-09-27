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27 сентября, 07:24

Обгоревшие тела архангельского депутата и бизнесмена нашли в упавшем вертолёте Robinson

Архангельский депутат Сметанин и бизнесмен Семёнов погибли при крушении Robinson

Депутат Сергей Сметанин. Фото © Архангельская городская дума

Депутат Сергей Сметанин. Фото © Архангельская городская дума

Архангельский депутат Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семёнов погибли в результате крушения вертолёта Robinson 44. По данным SHOT, их тела сильно обгорели.

Винтокрылая машина рухнула в болотистой местности в пяти километрах от деревни Бычье. Обломки были обнаружены с воздуха около часа назад.

Пропавший вертолёт Robinson потерпел крушение на болоте в Архангельской области
Пропавший вертолёт Robinson потерпел крушение на болоте в Архангельской области

Напомним, 26 сентября частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходит на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин.

Андрей Бражников
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