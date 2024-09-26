На борту пропавшего под Архангельском вертолёта были депутат и бизнесмен

На борту вертолёта Robinson, пропавшего в Архангельской области, были местные депутат и бизнесмен. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, владелец пропавшего вертолёта Robinson — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов — владелец фирмы по утилизации металлолома. Он и был за штурвалом. С ним на борту был местный депутат Сергей Сметанин. Их судьба пока неизвестна.

UPD. Сейчас началась поисковая операция. Пока к поискам привлечены только две наземные группы.