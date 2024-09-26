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26 сентября, 15:49

На борту пропавшего под Архангельском вертолёта были депутат и бизнесмен

На борту вертолёта Robinson, пропавшего в Архангельской области, были местные депутат и бизнесмен. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, владелец пропавшего вертолёта Robinson — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов — владелец фирмы по утилизации металлолома. Он и был за штурвалом. С ним на борту был местный депутат Сергей Сметанин. Их судьба пока неизвестна.

UPD. Сейчас началась поисковая операция. Пока к поискам привлечены только две наземные группы.

У экипажа пропавшего под Архангельском вертолёта Robinson не было разрешения на полёт
У экипажа пропавшего под Архангельском вертолёта Robinson не было разрешения на полёт

Напомним, 26 сентября частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходит на связь. На борту находилось два человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katsiarynamay

Александра Вишнякова
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