У экипажа пропавшего под Архангельском вертолёта Robinson не было разрешения на полёт
SHOT: Пропавший под Архангельском вертолёт Robinson летел без разрешения
Пропавший вертолёт Robinson летел без разрешения. По данным SHOT, воздушное судно не приписано ни к одному аэродрому.
Выясняется, был ли на борту владелец судна.
UPD. На борту, предварительно, находится владелец судна — местный житель Алексей С. Также вместе с ним летел и его родственник. Принимается решение о начале поисковой операции.
Ранее Life.ru писал, что частный вертолёт Robinson, летевший в Архангельской области из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района, пропал с радаров и перестал выходить на связь. В место назначения борт не прибыл.