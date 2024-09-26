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26 сентября, 15:30

У экипажа пропавшего под Архангельском вертолёта Robinson не было разрешения на полёт

SHOT: Пропавший под Архангельском вертолёт Robinson летел без разрешения

Пропавший вертолёт Robinson летел без разрешения. По данным SHOT, воздушное судно не приписано ни к одному аэродрому.

Выясняется, был ли на борту владелец судна.

UPD. На борту, предварительно, находится владелец судна — местный житель Алексей С. Также вместе с ним летел и его родственник. Принимается решение о начале поисковой операции.

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Ранее Life.ru писал, что частный вертолёт Robinson, летевший в Архангельской области из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района, пропал с радаров и перестал выходить на связь. В место назначения борт не прибыл.

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wikipedia

Николь Вербер
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