У экипажа пропавшего под Архангельском вертолёта Robinson не было разрешения на полёт

Пропавший вертолёт Robinson летел без разрешения. По данным SHOT, воздушное судно не приписано ни к одному аэродрому.

Выясняется, был ли на борту владелец судна.

UPD. На борту, предварительно, находится владелец судна — местный житель Алексей С. Также вместе с ним летел и его родственник. Принимается решение о начале поисковой операции.