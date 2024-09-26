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26 сентября, 15:59

Пропавший вертолёт Robinson потерпел крушение на болоте в Архангельской области

Вертолёт Robinson, ранее пропавший в Архангельской области, рухнул в болотистой местности между населёнными пунктами Бычье и Карандашевская. Об этом сообщает SHOT. На борту были местный бизнесмен Алексей Семёнов и депутат Сергей Сметанин.

По данным SHOT, ЧП произошло между 16:00 и 16:30 по местному времени.

У экипажа пропавшего под Архангельском вертолёта Robinson не было разрешения на полёт
У экипажа пропавшего под Архангельском вертолёта Robinson не было разрешения на полёт

Напомним, 26 сентября частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходит на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин.

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Shutterstock / FOTODOM / pitrixspotting

Александра Вишнякова
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