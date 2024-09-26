Пропавший вертолёт Robinson потерпел крушение на болоте в Архангельской области

Вертолёт Robinson, ранее пропавший в Архангельской области, рухнул в болотистой местности между населёнными пунктами Бычье и Карандашевская. Об этом сообщает SHOT. На борту были местный бизнесмен Алексей Семёнов и депутат Сергей Сметанин.

По данным SHOT, ЧП произошло между 16:00 и 16:30 по местному времени.