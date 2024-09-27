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27 сентября, 07:06

Найдено место крушения вертолёта Robinson с депутатом и бизнесменом из Архангельска

В Архангельской области обнаружили место крушения пропавшего вертолёта Robinson

В Архангельской области нашли пропавший вертолёт Robinson, на котором на рыбалку летели депутат гордумы Архангельска Сметанин и бизнесмен Семёнов. Об обнаружении SHOT сообщили в оперативных службах.

Недавно к поискам присоединился вертолёт МЧС Ми-8. По словам инсайдера, винтокрылая машина упала в пяти километрах от деревни Бычье.

Депутат Сергей Сметанин 25 сентября полетел рыбачить на вертолёте своего приятеля — владельца фирмы по утилизации металлолома Алексея Семёнова. Бизнесмен сам сел за штурвал. Сначала долетели из Архангельска до деревни Езевец. Там взяли всё необходимое снаряжение и дальше двинулись на живописные озёра неподалёку. Порыбачили, вернулись обратно в деревню, разгрузились и должны были вылетать обратно в Архангельск.

По дороге рыбаки сели в деревне Бычье на дозаправку. Оттуда около семи вечера отправили близким последние сообщения, что уже вылетают домой и будут через три часа. Больше на связь они не выходили. Спустя несколько часов семьи Сметанина и Семёнова начали паниковать, но не сразу сообщили в экстренные службы, так как полёт был несогласованным, а сам борт не приписан ни к одному аэродрому.

Пропавший вертолёт Robinson потерпел крушение на болоте в Архангельской области
Пропавший вертолёт Robinson потерпел крушение на болоте в Архангельской области

Напомним, 26 сентября частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходит на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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