Питерский бизнесмен насмерть разбился на спорткаре в Республике Алтай

В Республике Алтай произошла трагедия — владелец питерской фармацевтической компании Артём Кузнецов погиб в результате автокатастрофы. Он не справился с управлением своим BMW M8, вылетел в кювет и перевернулся в Кош-Агачском районе. От полученных травм бизнесмен скончался на месте происшествия, пишет Mash Siberia.

Кузнецов не справился с управлением и вылетел в кювет. Фото © Mash Siberia

Известный своей страстью к гонкам, Кузнецов приехал на Алтай для участия в ралли. Это спортивное мероприятие, участие в котором стоит 790 тысяч рублей, стало для него возможностью проявить свои водительские навыки. Предприниматель, также получивший прозвище «Пикачу», был не только любителем скорости, но и владельцем компании, занимающейся оптовой торговлей фармацевтическими товарами. Его фирма активно участвовала в государственных закупках.

Предприниматель интересовался гонками и был известен под прозвищем «Пикачу». Фото © Mash Siberia

Примечательно, что в течение прошлого года он накопил 10 штрафов за превышение скорости.