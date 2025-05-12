Певица МакSим устроила сюрприз врачам, спасшим ей жизнь

Певица МакSим (Марина Абросимова) посетила городскую клиническую больницу №52 (ГКБ) в Москве, чтобы лично поздравить медсестёр с их профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, выложив соответсвующее видео.