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12 мая, 19:58

Певица МакSим устроила сюрприз врачам, спасшим ей жизнь

В Москве МакSим поздравила медсестёр ГКБ №52 с профессиональным праздником

МакSим посетила ГКБ №52 и поздравила медсестёр с их праздником. Обложка © Telegram / Московская медицина

МакSим посетила ГКБ №52 и поздравила медсестёр с их праздником. Обложка © Telegram / Московская медицина

Певица МакSим (Марина Абросимова) посетила городскую клиническую больницу №52 (ГКБ) в Москве, чтобы лично поздравить медсестёр с их профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, выложив соответсвующее видео.

МакSим посетила ГКБ №52 и поздравила медсестёр с их праздником. Видео © Telegram / Московская медицина

Артистка устроила для медицинских работников небольшой праздник. Медсёстры получили букеты цветов, автографы и смогли сфотографироваться с певицей. Особо трогательной стала встреча МакSим с врачами, которые помогали ей справиться с коронавирусной инфекцией.

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Напомним, что несколько лет назад, в июне 2021 года, певица оказалась на грани жизни и смерти. Артистка попала в больницу с тяжёлой формой пневмонии, вызванной COVID-19. Несмотря на отрицательные тесты на коронавирус, её состояние ухудшалось, и врачи приняли решение ввести её в медикаментозную кому. После нескольких месяцев борьбы за жизнь, в начале августа, МакSим пришла в себя и была выписана из больницы под наблюдение специалистов.

Антон Голыбин
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