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23 мая, 10:30

Москвич ради забавы поселил в квартире львёнка на грани вымирания, за ним пришёл прокурор

Трёхмесячного азиатского львёнка без документов изъяли у хозяина в Москве

Азиатский лев. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Азиатский лев. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

У жителя Москвы в квартире был обнаружен и изъят незаконно приобретённый детёныш азиатского льва, животное было передано в специализированную организацию в координации с управлением Росприроднадзора. Детёнышу хищника, находящегося на грани вымирания, проведут необходимое обследование и обеспечат дальнейшее содержание, сообщили в столичной прокуратуре.

Азиатского львёнка без документов изъяли на востоке Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Факт незаконного содержания трёхмесячного самца азиатского льва установлен в Окружном проезде. Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, не представлено», – говорится в сообщении.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств приобретения и содержания детёныша хищника. Там напомнили, что азиатский лев включён в перечень видов животных и растений, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СITES).

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Ранее сообщалось, что в Москве у депутата КПРФ Сергея Татаринцева была изъята пума по кличке Геркулес. Татаринцев был признан виновным в нанесении вреда животному и оштрафован на 3000 рублей. По решению суда пума, которую долгое время содержали в квартире, была передана в Московский зоопарк. Сейчас она освоилась и чувствует себя прекрасно.

Наталья Афонина
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