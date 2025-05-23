Москвич ради забавы поселил в квартире львёнка на грани вымирания, за ним пришёл прокурор
Трёхмесячного азиатского львёнка без документов изъяли у хозяина в Москве
Азиатский лев. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
У жителя Москвы в квартире был обнаружен и изъят незаконно приобретённый детёныш азиатского льва, животное было передано в специализированную организацию в координации с управлением Росприроднадзора. Детёнышу хищника, находящегося на грани вымирания, проведут необходимое обследование и обеспечат дальнейшее содержание, сообщили в столичной прокуратуре.
Азиатского львёнка без документов изъяли на востоке Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Факт незаконного содержания трёхмесячного самца азиатского льва установлен в Окружном проезде. Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, не представлено», – говорится в сообщении.
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств приобретения и содержания детёныша хищника. Там напомнили, что азиатский лев включён в перечень видов животных и растений, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СITES).
Ранее сообщалось, что в Москве у депутата КПРФ Сергея Татаринцева была изъята пума по кличке Геркулес. Татаринцев был признан виновным в нанесении вреда животному и оштрафован на 3000 рублей. По решению суда пума, которую долгое время содержали в квартире, была передана в Московский зоопарк. Сейчас она освоилась и чувствует себя прекрасно.