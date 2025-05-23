Москвич ради забавы поселил в квартире львёнка на грани вымирания, за ним пришёл прокурор

У жителя Москвы в квартире был обнаружен и изъят незаконно приобретённый детёныш азиатского льва, животное было передано в специализированную организацию в координации с управлением Росприроднадзора. Детёнышу хищника, находящегося на грани вымирания, проведут необходимое обследование и обеспечат дальнейшее содержание, сообщили в столичной прокуратуре.

Азиатского львёнка без документов изъяли на востоке Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Факт незаконного содержания трёхмесячного самца азиатского льва установлен в Окружном проезде. Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, не представлено», – говорится в сообщении.