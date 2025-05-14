Названы две главные причины расширения списка животных, которых запрещено содержать дома
Юрист Федюнина: Животные, которых запретили держать дома, потенциально опасны
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В России обновили список животных, запрещённых для домашнего содержания. Как пояснила юрист Анастасия Федюнина, председатель ассоциации «Зооправо», это связано с двумя ключевыми причинами. Во-первых, большинство таких животных невозможно содержать в домашних условиях без создания специализированной среды, приближённой к их естественной среде обитания. Во-вторых, эти животные потенциально опасны для человека.
«Речь идёт о том, что невозможно создать условия для содержания таких животных, приближённые к естественным условиям обитания <...> Также эти животные представляют всё-таки какую-то опасность для человека. Поэтому, в принципе, мы очень рады, что этот перечень расширился, увеличился. Я надеюсь, что будет расширяться дальше», — рассказала она радио «Комсомольская правда».
Федюнина отметила, что с 2018 года в России действует особый порядок изъятия таких животных. Если будет установлено, что владелец приобрёл животное до вступления в силу закона об ответственном обращении с животными, питомец подлежит передаче в реабилитационный центр. При этом, как правило, такие животные уже не могут быть выпущены в дикую природу. Новые владельцы животных из запрещённого списка также лишаются своих питомцев.
Интересно, что в отличие от некоторых других стран, российское законодательство пока не предусматривает систему штрафов для владельцев таких животных. В то же время за рубежом бывшие хозяева часто обязаны оплачивать содержание изъятых животных в специализированных центрах.
Напомним, на днях в России был пересмотрен список животных, которых запрещено содержать дома. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет актуален в течение ближайших шести лет. В новом перечне указан 121 вид животных, туда попали змеи, вараны, каймановые черепахи, крокодилы, крупные представители кошачьих, гиены, слоны, приматы, медведи, волки, лисы, тюлени, акулы, электрические угри, морские окуни крупнее 1,5 метров, страусы, совы, пингвины, ядовитые пауки и скорпионы, а также древесные лягушки.