Названы две главные причины расширения списка животных, которых запрещено содержать дома

В России обновили список животных, запрещённых для домашнего содержания. Как пояснила юрист Анастасия Федюнина, председатель ассоциации «Зооправо», это связано с двумя ключевыми причинами. Во-первых, большинство таких животных невозможно содержать в домашних условиях без создания специализированной среды, приближённой к их естественной среде обитания. Во-вторых, эти животные потенциально опасны для человека.

«Речь идёт о том, что невозможно создать условия для содержания таких животных, приближённые к естественным условиям обитания <...> Также эти животные представляют всё-таки какую-то опасность для человека. Поэтому, в принципе, мы очень рады, что этот перечень расширился, увеличился. Я надеюсь, что будет расширяться дальше», — рассказала она радио «Комсомольская правда».

Федюнина отметила, что с 2018 года в России действует особый порядок изъятия таких животных. Если будет установлено, что владелец приобрёл животное до вступления в силу закона об ответственном обращении с животными, питомец подлежит передаче в реабилитационный центр. При этом, как правило, такие животные уже не могут быть выпущены в дикую природу. Новые владельцы животных из запрещённого списка также лишаются своих питомцев.

Интересно, что в отличие от некоторых других стран, российское законодательство пока не предусматривает систему штрафов для владельцев таких животных. В то же время за рубежом бывшие хозяева часто обязаны оплачивать содержание изъятых животных в специализированных центрах.