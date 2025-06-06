«Хитрим»: Эксперт раскрыл еврейские лайфхаки, как бесплатно охладиться в жару в городе

В условиях города переносить жару и духоту бывает тяжело, так как постоянно хочется охладиться. И даже в столице сделать это можно почти бесплатно. Личный финансовый консультант Александр Патешман поделился в беседе с Life.ru несколькими лайфхаками.

По словам эксперта, следует перестроить свои привычки. Если раньше вы бегали днём, то сейчас сместите это либо на раннее утро, либо на вечер. При планировании пеших прогулок по Москве специалист рекомендует пользоваться не наземным транспортом, а метрополитеном, так как там прохладнее.

«Третье — носите с собой бутылку. Много бутылок вы не наноситесь, конечно, но одну пустую можно. В городе есть бесплатные фонтанчики, всегда можно налить воды. В кафе также можно попросить бесплатную воду. Если не дают — хитрим, говорим, что нужно запить таблетку», — поделился собеседник Life.ru.

Ещё один совет — воспользоваться возможностью бесплатных посещений фитнес-клубов по приглашению друзей или в рамках ознакомительных акций, чтобы охладиться в бассейне. Кроме того, можно заходить в торговые центры, оборудованные кондиционерами, чтобы передохнуть от жары.

В заключение, эксперт советует не проводить отпуск в городе летом, а стараться либо уезжать отдыхать, либо проводить время на работе, где жара переносится легче. Тут совсем просто: днём работаем, вечером добираемся, когда жара уже спадает.