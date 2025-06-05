Как не выглядеть чучелом на море: 5 ошибок, которые совершает каждый при сборе нарядов в отпуск

Собираетесь в отпуск? Отлично! Но как только чемодан вылезает из шкафа, начинается шоу: «А вдруг пригодится?» — и вот уже перед вами гора платьев, четыре пары обуви, три сумочки и косметичка, больше похожая на экспедиционный набор. Даже если вы летите всего на пару дней, собрать идеальный отпускной гардероб без ощущения, что вы что-то забудете или перепакуете, — настоящее искусство. И тут нас поджидают классические ошибки, которые совершают почти все.

Ошибка 1: Слишком много обуви

Фото © Freepik

Вы открываете чемодан, а он уже наполовину забит… ботильонами, кроссовками, босоножками и теми самыми туфлями на случай ужина в ресторане. Знакомо? Как говорит стилист Никита Карстен, обувь — основной чемоданный «захватчик»: тяжёлая, объёмная и, к сожалению, несгибаемая. Вы удивитесь, сколько места освободится, если просто ограничиться двумя парами — базовой и универсальной. Советую начать с самого простого: составьте луки от обратного — подберите одежду под обувь, а не наоборот. И самый громоздкий вариант — сразу на себя в дорогу. В кроссовках даже в дьюти-фри приятнее гулять.

Ошибка 2: А вдруг пригодится?

Это то самое чувство, когда вы хватаетесь за третий чёрный топ потому, что он немного другой. А потом сидите на чемодане, пытаясь его застегнуть. Проблема в том, что чем больше вещей, тем сложнее собрать нормальный образ, не превращая утро в квест. Поэтому меньше — действительно больше. Один кардиган, который можно надеть поверх платья и с джинсами. Два топа — к одной юбке. Платье, которое можно носить днём с кедами и вечером с серьгами. И пусть вас не смущает идея надевать вещи дважды — вы ведь не на модной неделе, а в отпуске.

Ошибка 3: Несочетающиеся вещи

Фото © Freepik

Паника перед поездкой в новый город знакома многим. Особенно если вы едете, скажем, в Париж и внезапно начинаете сомневаться — а достаточно ли стильный у вас гардероб? Итог — спонтанные покупки «под поездку» и куча вещей, которые не дружат между собой. Одна юбка требует каблуков, другая — топа, который остался дома. Куртка не сочетается ни с чем, зато заняла половину чемодана. Чтобы избежать такого хаоса, эксперт советует собирать капсулу: 2–3 низа, 4–5 верха, одна верхняя вещь — и всё должно сочетаться между собой без лишних танцев с бубном. И, поверьте, ни один местный житель не заметит, что вы уже третий день в тех же джинсах. Зато вам будет удобно и легко.

Ошибка 4: Одежда «не по погоде и не по душе»

Выбрались на прогулку в новом плотном жакете — стильный, но уже через час чувствуете, как он превращается в обузу. Или берёте то самое платье, которое ждало своего звёздного часа, а в итоге идёте в ресторан в кроссовках и худи. Истина проста: отпуск — это не время для экспериментов. Если вещь дома вызывает сомнения, в путешествии она точно не станет любимой. Идеальный гардероб — это ваши проверенные стили плюс многослойность: футболка + рубашка + лёгкая куртка спасут от резких температурных скачков и не займут полчемодана. А уют и уверенность — лучшие спутники любой поездки.

Ошибка 5: Неподходящая сумка

Фото © Freepik