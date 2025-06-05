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5 июня, 14:27

Легендарный итальянский исполнитель песни Felicita выступит в Санкт-Петербурге

Аль Бано выступит в России на ПМЭФ

Аль Бано. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Reinhardt

Аль Бано. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Reinhardt

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, запланировано выступление культового итальянского певца Аль Бано.

Концерт исполнителя хита Felicità состоится на Дворцовой площади. Об этом свидетельствует информация, размещённая на официальном портале форума.

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Ранее сообщалось, что Аль Бано выступит в столице с «концертом мира» в конце августа или начале сентября, но, кажется, любители итальянской музыки смогут насладиться голосом легенды намного раньше. Как признался сам артист, он с нетерпением ждёт приезда в Россию.

Ольга Сливченко
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