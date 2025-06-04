Психолог объяснил бесполезность принудительного отпуска для работников с выгоранием

Лишние дни отдыха не помогут справиться с эмоциональным выгоранием работников. Такое мнение выразил психолог и коуч Александр Кичаев, комментируя идею ввести в России дополнительный отпуск для сотрудников, столкнувшихся с подобным психическим состоянием.



«Выгорание не происходит системно. Бывает, сегодня ты ещё в силах, а следующим утром просыпаешься и не хочешь жить. Поэтому оформлять отпуск по причине выгорания будет невозможно. Человек встроен в бизнес-процессы. За один день давать отпуск вряд ли кто-то станет. Это приведёт к конфликтам с работодателем», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Коуч предложил давать работникам купоны на консультацию у психолога за счёт фирмы. По его словам, важно решать проблему эмоционального выгорания в моменте. Иногда бывает так, что это состояние подавленности беспокоит всего день, а уже потом у человека всё хорошо.