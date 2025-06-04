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4 июня, 11:54

Психолог объяснил бесполезность принудительного отпуска для работников с выгоранием

Психолог Кичаев: Работников не спасёт отпуск по эмоциональному выгоранию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Лишние дни отдыха не помогут справиться с эмоциональным выгоранием работников. Такое мнение выразил психолог и коуч Александр Кичаев, комментируя идею ввести в России дополнительный отпуск для сотрудников, столкнувшихся с подобным психическим состоянием.

«Выгорание не происходит системно. Бывает, сегодня ты ещё в силах, а следующим утром просыпаешься и не хочешь жить. Поэтому оформлять отпуск по причине выгорания будет невозможно. Человек встроен в бизнес-процессы. За один день давать отпуск вряд ли кто-то станет. Это приведёт к конфликтам с работодателем», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Коуч предложил давать работникам купоны на консультацию у психолога за счёт фирмы. По его словам, важно решать проблему эмоционального выгорания в моменте. Иногда бывает так, что это состояние подавленности беспокоит всего день, а уже потом у человека всё хорошо.

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Напомним, ранее исследователь Антон Орлов предложил Минтруду ввести отпуск для россиян с выгоранием. По его словам, если вовремя не восстановить баланс между работой и отдыхом, выгорание может привести к серьёзным психическим нарушениям, включая депрессию.

Дарья Нарыкова
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