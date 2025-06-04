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Регион
4 июня, 07:57

Россиян с выгоранием отправят в принудительный отпуск

Исследователь Орлов предложил Минтруду ввести отпуск для россиян с выгоранием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wasana Kunpol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wasana Kunpol

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск для граждан, страдающих от эмоционального выгорания. Соответствующее обращение на имя министра труда Антона Котякова оказалось в распоряжении RT.

Орлов напомнил, что ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание заболеванием и включила его в Международную классификацию болезней (МКБ-11).

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По словам экспертов, это состояние сопровождается хронической усталостью, раздражительностью, снижением концентрации и мотивации к работе. Если вовремя не восстановить баланс между трудом и отдыхом, выгорание может привести к серьёзным психическим и физическим нарушениям, включая депрессию, подчеркнул Орлов.

Он также отметил, что особенно подвержены выгоранию специалисты, работающие в условиях высокой эмоциональной нагрузки: реаниматологи, сотрудники хосписов и домов престарелых, детские врачи узких специализаций и отдельные категории IT-специалистов.

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В связи с этим Орлов предложил внести изменения в трудовое законодательство и предоставить гражданам, у которых наличие выгорания будет подтверждено в медицинских учреждениях с помощью специальных тестов, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до семи календарных дней.

Ранее Life.ru выяснил, скольким россиянам пришлось уволиться с работы из-за болезней. Также стало известно, сколько сотрудников уходит с работы из мести начальству.

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Марина Фещенко
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