Россиян с выгоранием отправят в принудительный отпуск
Исследователь Орлов предложил Минтруду ввести отпуск для россиян с выгоранием
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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск для граждан, страдающих от эмоционального выгорания. Соответствующее обращение на имя министра труда Антона Котякова оказалось в распоряжении RT.
Орлов напомнил, что ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание заболеванием и включила его в Международную классификацию болезней (МКБ-11).
По словам экспертов, это состояние сопровождается хронической усталостью, раздражительностью, снижением концентрации и мотивации к работе. Если вовремя не восстановить баланс между трудом и отдыхом, выгорание может привести к серьёзным психическим и физическим нарушениям, включая депрессию, подчеркнул Орлов.
Он также отметил, что особенно подвержены выгоранию специалисты, работающие в условиях высокой эмоциональной нагрузки: реаниматологи, сотрудники хосписов и домов престарелых, детские врачи узких специализаций и отдельные категории IT-специалистов.
В связи с этим Орлов предложил внести изменения в трудовое законодательство и предоставить гражданам, у которых наличие выгорания будет подтверждено в медицинских учреждениях с помощью специальных тестов, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до семи календарных дней.
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