Симптомы депрессии и выгорания выявили более чем у половины работающих россиян

Более половины работающих россиян (56%) сталкиваются с симптомами профессионального выгорания или депрессии. При этом 43% испытывают подобное состояние периодически, во время повышенных нагрузок, а 13% — постоянно, что серьёзно влияет на их продуктивность и эмоциональное самочувствие. Лишь 14% опрошенных заявили, что их работа вызывает вдохновение, тогда как каждый третий признал трудности с поддержанием стабильной мотивации.

Каждый пятый респондент (20%) считает, что консультации психолога могли бы помочь справиться с эмоциональным истощением, при этом 5% уже получают профессиональную помощь. Значительная часть работников (46%) отмечает, что дружеские отношения с коллегами положительно влияют на их эмоциональное состояние и рабочую мотивацию. Еще 28% стараются соблюдать баланс между личным и профессиональным, но признают пользу неформального общения. Лишь небольшая доля (3%) испытывает стресс от взаимодействия с коллегами, приводит результаты исследования газета «Известия».

Большинство участников опроса (68%) не видят необходимости в строгом разделении рабочих и дружеских отношений. Из них 40% уверены, что здоровые отношения с коллегами могут перерасти в дружбу, 15% допускают такую возможность при условии, что это не мешает работе, а 7% считают дружескую атмосферу важным условием комфортной работы. При этом 32% респондентов принципиально разделяют профессиональную и личную сферы.

Что касается форматов общения, 18% предпочитают обмениваться с коллегами шутками и мемами в чатах, 28% ценят неформальное общение, а 15% выбирают краткие и эффективные сообщения в мессенджерах. Среди удалённых работников каждый пятый (20%) признается в чувстве одиночества.

Исследование демонстрирует актуальные вызовы современной рабочей среды: распространенность эмоционального выгорания, потребность в психологической поддержке и важность здорового микроклимата в коллективе. При этом гибкие форматы общения и дружеская атмосфера остаются значимыми факторами для многих сотрудников.