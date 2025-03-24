Не только душевная: Психотерапевт рассказал о физической боли при депрессии

Депрессия зачастую проявляется душевными страданиями, однако в ряде случаев она может вызвать даже физическую боль, предупредил врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин. Впрочем, вычислить недуг можно и по другим неочевидным признакам.

«Некоторые люди не осознают, что испытывают депрессию, так как она может проявляться в виде усталости, раздражительности или физической боли, а не в явной печали или подавленности», — подчеркнул эксперт.

В разговоре с РИАМО он отметил, что многие люди не воспринимают депрессию как проблему, потому что ассоциируют её с тяжёлым эмоциональным кризисом. А некоторые просто привыкают к негативному состоянию и начинают считать его нормой, игнорируя ухудшение качества жизни.