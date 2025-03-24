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24 марта, 15:03

Не только душевная: Психотерапевт рассказал о физической боли при депрессии

Психотерапевт Хамидуллин: Депрессия может вызвать физическую боль

Депрессия зачастую проявляется душевными страданиями, однако в ряде случаев она может вызвать даже физическую боль, предупредил врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин. Впрочем, вычислить недуг можно и по другим неочевидным признакам.

«Некоторые люди не осознают, что испытывают депрессию, так как она может проявляться в виде усталости, раздражительности или физической боли, а не в явной печали или подавленности», — подчеркнул эксперт.

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В разговоре с РИАМО он отметил, что многие люди не воспринимают депрессию как проблему, потому что ассоциируют её с тяжёлым эмоциональным кризисом. А некоторые просто привыкают к негативному состоянию и начинают считать его нормой, игнорируя ухудшение качества жизни.

«Люди могут бояться признаться в своих чувствах из-за страха осуждения или неприятия», — заключил врач.

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Ранее россиян предупредили, что недосып может повысить риски развития хронических заболеваний и спровоцировать депрессию. Кроме того, психотерапевт рассказал, как прокрастинация может перейти в депрессию.

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Freepik

Борис Эльфанд
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