Психотерапевт рассказал, как прокрастинация может перейти в депрессию

Прокрастинация возникает из-за полученного в прошлом опыта отвержения и страха не оправдать чьих-то ожиданий. Человек может придумывать себе какие-то незначительные задачи, чтобы оправдывать ими своё бездействие, однако в конечном результате всё это может вылиться в депрессию. Об этом сообщил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак.

По словам эксперта, прокрастинация часто является следствием травмирующего опыта. В итоге она может привести клиническим формам, к примеру, депрессии и тревоге, ведь такой человек постоянно пытается оправдать себя в своих глазах, вместо отдыха постоянно переживая и терзая себя вновь и вновь.

«Не стоит пытаться съесть слона целиком, начни с какой-то доступной тебе части, и тогда, разбивая гигантскую глобальную задачу на доступные части, и не оценивая себя, не критикуя, человек увидит, что это возможно решить», — сказал он.