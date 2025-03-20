Психолог рассказала, почему люди с низкой самооценкой вступают в токсичные отношения

Люди с низкой самооценкой чаще оказываются в токсичных отношениях, поскольку допускают пренебрежительное отношение к себе. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказала психолог Варвара Брусницына.

Специалист отметила, что человек, у которого всё в порядке с самооценкой, не будет спокойно относиться к унижениям и манипуляциям. Однако если он испытывает неуверенность, недоверие к собственным чувствам, то для него токсичное поведение партнёра будет казаться нормальным.

Навсегда вырваться из круга токсичных отношений получится в том случае, если человек начнёт доверять себе и своим чувствам. Если своих сил недостаточно, чтобы разобраться в ситуации, следует обратиться за помощью к специалисту.

«Люди это терпят ради хоть какого-то контакта. Помните фразу «плохонький, но мой»? Она именно об этом. Человек не верит, что в отношениях могут быть поддержка, близость и теплота», – резюмировала психолог.