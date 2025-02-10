Опрос показал, сколько среди россиян романтиков с истинной верой в любовь

В ходе опроса выяснилось, что 7 из 10 россиян верят в любовь и считают, что её должен испытать каждый. Однако только у 55% респондентов оказались пары, пишет «Газета.Ru».

Ещё 22% опрошенных признались, что находятся в поиске партнёра, а 21% — убеждённые одиночки. Рассуждая о счастливых отношениях, респонденты поставили на первое место доверие (84%), поддержку и заботу (75%), интересы и ценности (61%). А вот страсть и влечение назвали важным лишь 29,8%.

Также стало известно, что абсолютное большинство россиян (78%) не смогут простить измену. Каждый второй не станет терпеть токсичность партнёра, физическое насилие и зависимости. Менее трети опрошенных заявили, что их раздражает во второй половинке инфантилизм и вмешательство в личную жизнь родителей или друзей.

Во время поиска партнёра 72,2% респондентов в первую очередь обращают внимание на внешность, 35,1% — на образование, каждого пятого волнует социальный статус, профессия, вероисповедание.