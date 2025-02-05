«Хочет защищать»: Названы маркеры настроенного на серьёзные отношения мужчины

Женщинам не стоит воспринимать всерьёз лайки в соцсетях и лёгкий флирт со стороны мужчин, гораздо важнее количество и содержание личных переписок и звонков, уверена психолог Алёна Соколикова. В интервью «Вечерней Москве» она перечислила и другие маркеры серьёзного мужчины.

В частности, важно учитывать, интересуется ли кавалер вашими проблемами и самочувствием, поддерживает ли вас, радуется ли вашим успехам, а также насколько открыто рассказывает о себе. Кроме того, мужчина, заинтересованный в развитии отношений, по словам психолога, находит возможность проводить с женщиной время вне дома или гостиницы.

Также важно чётко отличать реальную заботу от галантности. Количество встреч и готовность партнёра принимать активное участие в жизни женщины тоже играют роль. Заинтересованный мужчина будет стараться решить проблемы свой дамы, уверена эксперт.