Психолог перечислила семь главных причин детских травм, которые испортят ребёнку будущее

Детские травмы могут нанести серьёзный ущерб психике ребёнка, что в будущем может привести к душевным страданиям и проблемам во взрослой жизни. Об этом рассказала психолог Диана Машкова.

«Психологическая травма — это глубокие переживания, вызванные событиями, которые причиняют ребенку душевные страдания и подрывают его ощущение безопасности. Она может привести к серьёзным проблемам в будущем: тревожным расстройствам, неврозам, психическим заболеваниям», — пояснила она в беседе с РИА «ФедералПресс».

Машкова отметила, что современные родители часто беспокоятся о правильности воспитания, но дети не настолько хрупкие, как может казаться. Если родители любят и заботятся, но при этом иногда устают, раздражаются или отказывают в чём-то, это нормально.

Психолог выделила несколько факторов, которые могут привести к детским травмам: регулярное физическое или эмоциональное насилие, пренебрежение потребностями ребёнка, сексуальное насилие, конфликты между родителями или зависимость одного из них.

Одной из ключевых причин травм является наказание молчанием. Фразы вроде «Я с тобой не разговариваю, пока не извинишься» или «Ты мне больше не сын» могут вызвать у ребёнка страх потери родителя и привести к повышенной тревожности, проблемам в отношениях и чувству ненужности во взрослом возрасте. Регулярная критика и обесценивание, например, комментарии вроде «Ты толстая, хватит есть» или «Ты двоечник, ничего не добьёшься», формируют у ребёнка низкую самооценку, стремление угождать окружающим и неспособность справляться с трудностями без внешней поддержки, отметила эксперт.

Специалист добавила, что пренебрежение потребностями ребёнка, когда родители часто говорят «Не мешай» или «Разбирайся сам», приводит к тому, что несовершеннолетний чувствует себя ненужным и во взрослом возрасте игнорирует свои потребности, а также отстраняется от близких. Конфликты между родителями, особенно в ситуациях развода, когда ребёнка втягивают в разногласия, могут вызвать у него чувство вины, стыда и трудности с самоидентификацией.

Зависимости родителей, такие как алкоголизм или наркомания, создают токсичную атмосферу, где ребёнок остаётся без внимания. Это может привести к повышенной тревожности, сложностям с установлением личных границ и склонности к зависимым отношениям, подчеркнула психолог.

Физическое насилие часто делает ребёнка либо агрессором, либо жертвой, а также вызывает постоянный страх и тревогу. Сексуальное насилие является одной из самых тяжёлых травм, которая может привести к депрессии, проблемам с самооценкой, доверием и повышенному риску зависимостей.

Машкова указала, что негативный детский опыт особенно сильно сказывается на девочках, но и для мальчиков он несёт серьёзные последствия. Люди, пережившие детские травмы, чаще страдают психическими расстройствами, испытывают сложности в отношениях и имеют проблемы со здоровьем.

Чтобы избежать негативных последствий, психолог рекомендует родителям осознанно подходить к воспитанию, избегать травмирующих факторов, открыто обсуждать чувства ребёнка, любить его безусловно и создавать безопасную среду для развития. В случае необходимости стоит обращаться за помощью к специалистам.