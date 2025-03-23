Определён уровень недосыпа, при котором повышается риск развития рака

Восемь лет недосыпа могут повысить риски развития хронических заболеваний сердца, диабета и даже рака. Об этом предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. По его словам, бессонница также может вызвать нарушения памяти, раздражительность, снизить концентрацию, ухудшить работу иммунной системы.

«Недосыпание крайне негативно влияет на состояние организма, например, если на протяжении 7-8 лет спать меньше 6 часов в сутки, то резко возрастает риск появления серьёзных хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, диабета и рака», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул в интервью «Газете.ru», что при бессоннице повышается уровень тревожности и стресса, что чревато развитием депрессии. Кроме того, негативное состояние способствует гормональному сбою в организме. Если недуг сохраняется в течение нескольких месяцев, необходимо обратиться к сомнологу, рекомендовал специалист.