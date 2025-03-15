Психиатр рассказала, какие лекарства могут вызывать депрессию

Медикаментозная депрессия может возникать как побочный эффект от приёма некоторых лекарств, включая антигипертензивные средства и сердечные препараты. Об этом сообщила психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра Патимат Яхъяева «Газете.ru».

Она отметила, что определённые медикаменты могут косвенно способствовать развитию депрессивных состояний, вызывая такие симптомы, как усталость, сонливость и снижение аппетита, что в свою очередь может привести к подавленному настроению или депрессии. Однако бывает сложно установить, связано ли возникновение таких настроений непосредственно с приёмом препарата.

Кроме того, врач указала на то, что длительное использование высоких доз кортикоидов, обладающих противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, также может вызвать депрессивные симптомы. Яхъяева подчеркнула, что депрессия не всегда является строгим противопоказанием для назначения лекарств, но врачу важно учитывать множество факторов, таких как потенциальная польза от лечения, наличие альтернативных препаратов и история депрессивных эпизодов у пациента, чтобы принять оптимальное решение о лечении.