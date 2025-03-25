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25 марта, 06:22

Депрессия на фоне потери работы довела актёра фильма «Сволочи» до реанимации

Mash: Актёр фильма «Сволочи» Буганов госпитализирован на фоне стресса

Олег Буганов. Обложка © VK / Олег Буганов

Олег Буганов. Обложка © VK / Олег Буганов

Актёр из популярного фильма «Сволочи» оказался на грани жизни и смерти — всё из-за стресса, вызванного потерей работы. По данным Mash, артист попал в реанимацию.

35-летний Олег Буганов, известный также по ролям в сериалах «Метод Лавровой» и «Погоня за тенью», в пятницу вдруг почувствовал себя плохо. Его состояние резко ухудшилось: началась рвота с кровью, и медики срочно доставили его в реанимацию.

Врачи, пытаясь понять причину столь тяжёлого состояния, выслушали Олега. Он открыл им душу, рассказав о том, как долгое время не может найти работу и как это негативно сказалось на его психическом состоянии. Артист столкнулся с депрессией, которая, похоже, стала причиной его физического недомогания.

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Оксана Попова
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